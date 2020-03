18 mar 2020

La cuarentena nos está dejando imágenes curiosas y retos imposibles en las redes sociales, que se han convertido en el mejor aliado de todos los españoles (entre otros ciudadanos del mundo) para hacer más llevadero el aislamiento al que estamos sometidos por culpa del coronavirus. Dulceida ha decidido agarrarse a esos dos propósitos, dejando una foto acrobática y, a la vez, curiosa.

Aunque debemos decir que es una imitación. La 'influencer' ha mostrado a sus 'followers' un desnudo haciendo el pino, mostrando de cintura para abajo (que en este caso es hacia arriba) y ocultando el resto del cuerpo con la cama. ¿Os suena? Efectivamente, es lo mismo que hizo Cristina Pedroche semanas atrás.

Ella no lo oculta, lo deja claro junto a una comparativa de ambas instantáneas para que el 'instagramer' pueda buscar las diferencias y opinar quién lo hace mejor de las dos. "Hace unas semanas vi una foto que subió @cristipedroche y hoy que he tenido tiempo la he querido copiar. Me tienes que enseñar, Cristina, porque casi me parto el cuello. Realidad (mi foto 1) vs expectativa (la suya 2)", se puede leer en la publicación de Dulceida.

¿Os imagináis que se convierte en reto viral? Mejor vamos a dejarlo para cuando el sistema sanitario ande más despejado, que no queremos accidentes en casa ni disgustos por un pasatiempo.