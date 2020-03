21 mar 2020

Sorpresas, trayectoria profesional, vida personal... Ágatha Ruiz de la Prada no se ha dejado nada en el tintero en su paso como invitada al programa 'Volverte a ver', presentado por Carlos Sobera en Telecinco.

Entre tantos episodios, Ágatha habló del que problamente haya marcado más su terreno sentimental, su divorcio con Pedro J. Ramírez en 2016 después de 30 años de matrimonio. "Lo pasé muy mal, perdí hasta 10 kilos en una semana, pero mis amigas me ayudaron mucho al igual que mis hijos", confesaba.

Pero la diseñadora más icónica de la moda española estaba allí con otra misión, la de recibir uan sorpresa muy especial a pesar de que nada más sentarse en el plató advirtió: "No me gustan las sorpresas porque dicen que son peor que una mala noticia". Lo que no esperaba es que la visita que iba a recibir le iba a sacar las lágrimas.

#VolverteAVer Tristán y Cósima se han sentado por primera vez juntos en un plató de televisión y nos han llenado todo de color https://t.co/4EibYgjPnopic.twitter.com/7C3iJJK9aH — Volverte a ver (@VolverteAVer_TV) March 20, 2020

Ágatha fue sorprendida por sus dos hijos, Tristán y Cósima, hijos del matrimonio con el periodista, para agradecerle todo lo que ha hecho por ellos. "Tenemos mucha suerte de tenerla", explicaban antes de verla y de dedicarle unas emotivas palabras. "Queremos darte las gracias y decirte que te queremos una burrada. No te lo decimos bastante y hemos aprendido muchísimo de ti. Trabajar contigo es una gozada", aseguraba Tristán mientras que Cósima destacaba el buen ejemplo a seguir que siempre ha sido, como mujer y como madre.

Ágatha, muy emocionada, no ha podido evitar deshacerse en halagos con ambos: "Tristán es mucho más bueno que yo e infinitamente más bueno que su padre. Los dos son muy listos, son mucho más inteligentes que yo", sentenciaba.