23 mar 2020

Compartir en google plus

Si se les escapó en el cine (y ahora no podemos ir), Filmin ha estrenado ‘Retrato de una mujer en llamas’, de Céline Sciamma. Ganó en Cannes el premio al mejor guión y en los César la mejor dirección de fotografía. En los César, directora y actriz principal dejaron ver su protesta contra Polanski. Un amor entre mujeres sin la gracia de ‘Gentleman Jack’.

Si esta serie era una chuchería, ‘Retrato de una mujer en llamas’ es una sensible, sutil y preciosista película ambientada en la Bretaña francesa en 1770. Marianne tiene que pintar el retrato matrimonial de Héloise, que acaba de dejar el convento y ni quiere casarse ni dejarse pintar. Marianne se hace pasar por dama de compañía para observar a Héloise de día y poder retratarla de noche. La relación entre ambas, claro, se va haciendo más estrecha. O no es estrecha la palabra, no sé.

Antes de Kenneth Branagh y Emma Thomson

La portada del libro. pinit

Olivia Manning (1908-1980) fue una escritora británica que se casó en 1938 con un profesor del British Council al que acompañó cuando fue destinado a Bucarest. Conforme los nazis iban avanzando por Europa, la pareja fue desplazándose al este (Grecia, Egipto y Jerusalén). Las historias de Guy y Harriet Pringle están inspiradas en las de su matrimonio. ‘La gran fortuna’ (Libros del Asteroide) es la primera de sus exitosas novelas y la primera de la ‘Trilogía Balcánica’. Luego llegaría la ‘Trilogía del Levante’. En 1982 se recopilaron las novelas bajo el título de ‘Fortunes of war’.

Según Antony Beevor, ‘La gran fortuna’ es una de las mejores obras de ficción sobre la Segunda Guerra Mundial (además, la construcción de personajes es extraordinaria). También se llamó ‘Fortunes of war’ la serie del mismo título de 1987 (emitida en TVE), donde se conocieron Kenneth Branagh y Emma Thomson. Una foto de ellos en esa ficción está en la portada. La única pega del libro.

El currículo de la tarántula

La portada de la serie 'Veneno'. pinit

El 29 de marzo se estrena en Atresplayer Premium ‘Veneno’, la serie que los Javis, Javier Ambrossi y Javier Calvo, han hecho sobre Cristina Ortiz. ¡Digo! Ahora saldrán con que es un icono LGTBI. Cuando empezamos a disfrutarla en los años 90, sobre todo en ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’, con Pepe Navarro, no decíamos eso. Cuatro años después de su muerte, el excesivo personaje vuelve a la pantalla como protagonista de una serie. En ocho episodios de 50 minutos y con la interpretación de Isabel Torres, Daniela Santiago y Jedet, los Javis mostrarán las distintas etapas de su vida, su infancia, su trabajo como prostituta, el éxito en televisión y su caída. Completan el reparto, entre otros, Lola Dueñas, Elvira Mínguez o Paca La Piraña. Con que sea como ‘Paquita Salas’ nos conformaríamos. En todo caso veremos “qué currículo tiene esta tarántula”, que diría la Veneno.

Félix

La portada del libro. pinit

Habrán leído y oído mucho sobre el libro dedicado a Félix Rodríguez de la Fuente en el 40 aniversario de su muerte, pero ‘Félix, un hombre en la tierra’ (GeoPlaneta), editado por su hija Odile Rodríguez de la Fuente, bióloga y divulgadora de su legado, es uno de los mejores y más bonitos libros publicados este año. Da igual si le llaman “libro definitivo”, como a tantos otros. Esta vez puede serlo. Tiene diez capítulos temáticos con textos de Félix y, lo que es más importante y más novedoso, la transcripción de sus intervenciones radiofónicas y televisivas (las sorprendentes y más desconocidas intervenciones radiográficas se pueden escuchar en RTVE a la carta). Odile hace la selección de los textos y las introducciones de cada capítulo. Además, se reproducen algunas páginas ilustradas de los cuadernos de campo de Félix, las de los cuadernos de rodaje de ‘El hombre y la tierra’, fotografías del archivo personal, un relato de Miguel Delibes sobre la figura de Félix y un perfil de Benigno Varillas, biógrafo de Félix. Hay otras aportaciones, pero son más farfolla. Pese a ellas, ‘Félix, un hombre en la tierra’ es un libro de fondo de armario.