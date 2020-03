24 mar 2020 sara corral

Adara Molinero volvió en el 2019 pisando fuerte, y es que la exconcursante de 'GH', volvía para hacer historia en 'GH VIP'. Tras meses dentro de la casa de Guadalix, la joven se hacía con el premio final, y es que sin duda, Adara nos regaló una de las historias de amor más bonitas nunca vistas.

Aunque la joven tenía pareja fuera de la casa, su conexión con Gianmarco Onestini hizo que el amor surgiera entre ellos protagonizando un romance de película.

Durante mucho tiempo, fueron muchos los que no creyeron en esta historia de amor, entre ellos su madre. Elena, concursante actualmente de 'Supervivientes 2020', declaró en numerosas ocasiones su descontento con la pareja de su hija, algo que pareció superar.

Ahora, que todo eso ya ha pasado, Adara apoya y defiende incondicionalmente a su madre durante su paso por las playas de Honduras. Y hoy, le ha mandado un mensaje que ha emocionado a todos. "Tengo tantas ganas de ver a mi madre, de que nos contemos todo lo que hemos vivido en este tiempo", comenzaba diciendo la joven.

, con"Me gustaría decirle que estoy feliz, que no me equivoqué con Gianmarco"tinuaba diciendo Adara a través de sus redes sociales, a lo que añadía: "Aun así, todavía no quiero verla, me hace feliz ver como cumple su sueño".

Elena se está convirtiendo en una de las concursantes favoritas de 'Supervivientes 2020'. ¿Se hará con el premio final igual que su hija?