7 feb 2020

El paso por 'GH VIP 7' le va a salir muy caro a Adara Molinero. Al menos, a nivel emocional. Y no creemos que el suculento premio del maletín que se llevó como ganadora de esta edición del 'reality' vaya a servirle para restañar las heridas que le está dejando, además, 'El tiempo del descuento'. Ese añadido a la convivencia en Guadalix de la Sierra que está permitiendo alargar las tramas ya existentes y generar otras nuevas.

En medio de su lío de amores (recordemos que Hugo Sierra ya ha manifestado sentirse liberado tras romper con ella y que Gianmarco Onestini no se sabe si va o vuelve), su 'amigo' italiano está empezando un acercamiento más que peligroso para los intereses de la madrileña con el Maestro Joao (recordemos, expareja de Pol Badía que, antes de salir con el vidente, estuvo con la propia Adara).

En de este batiburrillo de nombres y de sentimientos, Molinero ha tomado una decisión más que drástica y que se acoge a la máxima del "ojos que no ven, corazón que no siente". Se ha largado de Twitter. Ha cerrado su cuenta no sin antes dejar un mensajito que, claramente, va dirigido a Joao y Onestini.

"Permitirme que me retire unos días de Twitter porque ver vídeos de estos continuamente me está doliendo ya demasiado. Y no por parte de Gianmarco que quede claro. Volveré, os quiero", se puede leer en ese tuit que lleva incrustado un vídeo más que esclarecedor y que indica que no puede más con la presión.