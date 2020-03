24 mar 2020

Cada uno está afrontando de una manera diferente esta crisis del coronavirus y el aislamiento al que nos tiene sometidos. Ayer, en directo, desde esa ventana que le permite dirigirse a millones de personas, Jorge Javier Vázquez quiso hacer una reflexión sobre el modo que está viviendo él esta complicada situación.

El presentador, que reconocía que "la vida me ha cambiado mucho en este año", confesaba: "Yo he pasado en un año por un ictus, por dos operaciones y además tomo medicación para la depresión". Así que, tal y como él mismo decía, esto le ha pillado "en otro estado psicológico". Uno en el que relativiza más las cosas y que le permite tener una serenidad con la que, tiempo atrás, no habría contado.

"El Covid-19 me preocupa, pero sabiendo que podemos estar en casa y que tomando medidas se puede ganar me da tranquilidad, lo que más me preocupa es el aspecto económico del país y cómo van a quedar las familias", explicaba Jorge Javier, que solo tiene un deseo: "Que esto pase lo antes posible y que la repercusión sea la menor posible".

Con mucha tranquilidad, se abría sobre sus sentimientos: "Cuando tienes una experiencia cercana a la muerte, la relación con el miedo es diferente". Algo que ya había manifestado hace unas semanas en una entrevista con 'Lecturas', recordando aquel complicado capítulo que tuvo que superar hace un año.