20 dic 2019

El peor año que recuerde Jorge Javier Vázquez está a punto de tocar a su fin. El presentador, que sufrió un ictus el pasado mes de marzo, era operado por segunda vez como consecuencia de esa dolencia el pasado 3 de diciembre. Poco después de pasar por el quirófano, confesaba a la revista 'Lecturas' que le había costado una depresión por la cantidad de preguntas que azotaron su mente.

Ayer, poco más de dos semanas después de que se le colocara un 'stent' más en la cabeza paa mejorar el riego sanguíneo y minimizar las probabilidades de susto, regresaba donde más le gusta: delante de las cámaras. Porque, a pesar de que en un primer momento se dijo que no llegaría para conducir la final de 'GH VIP 7' (aquí, la ganadora), lo hizo.

Uno de los primeros en decirle cuánto se alegraba todo el mundo de verle de vuelta, fue Dinio García (que tuvo que colocarse entre Hugo Castejón y Mirian Saavedra para evitar males mayores). Y su gran amigo el Maestro Joao no pudo evitar fundirse con él en un abrazo. Porque ha habido preocupación por él. Mucha. Máxime cuando manifestó haber dejado el testamento hecho por si acaso...

"No os imagináis lo que os he echado de menos", decía muy sereno. Mucho más que Alba Carrillo, Adara Molinero y Mila Ximénez, a las que dejó preocupadas el día que se despidió de ellas anunciándoles la nueva cirugía. Sobre todo la última de ellas, gran amiga del badalonés, que no podía dejar de llorar ante la noticia de ese paso por quirófano del que no tenía constancia antes de entrar en Gudalix de la Sierra.

"Gracias por dejarme entrar en vuestras casas de nuevo. No os imagináis lo que os he echado de menos", repetía, ya sí conteniendo la emoción lógica de quien ve cómo el público se pone a sus pies. Algo lógico: si hay un dueño y señor de los corazones de los espectadores de Telecinco, ese es él.

Lo mejor que le deja este 2019 aciago, es que mucho tendría que esforzarse 2020 para ser peor. A partir de ahora, solo queda mejorar y seguir con todos sus proyectos. Los televisivos y, también, los que tiene sobre las tablas del teatro.