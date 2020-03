25 mar 2020

Uno de los grupos de riesgo durante el coronavirus, es el de las embarazadas. Y entre las famosas que lo están, algunas han ido contando cómo lo están llevando y las precauciones que toman para pasar la cuarentena de la manera más segura posible. La última en abrirse ante sus 'followers', Malú, que ofrecía la posibilidad de una rueda de preguntas a través de sus 'stories' de Instagram.

"El embarazo va muy bien. Desde el principio ha sido fácil, he tenido mucha suerte, porque afortunadamente no ha sido de vomitar, sino genial, todo me ha sentado bien. De hecho, todo me sienta demasiado bien. Menos mal porque en el confinamiento se come mucho", comenzaba la cantante en este acto de generosidad con su público, al que no suele desvelar detalle alguno de su vida privada.

Malú asegura que todo está en orden, salvo por esos cambios de humor lógicos en su estado: "Estoy cada vez más gorda, con barrigón, hay días que me cuesta un poco más, te das cuenta de que respirar te cuesta, pero estoy encantada y está siendo muy fácil. Ahora que en vez de confinados estamos confitados, porque yo tengo muchas ganas de comer y de llorar, ¡tengo las hormonas...!".

Además, revelaba qué es lo que más está echando de menos durante este confinamiento: "Antes paseaba mucho y en este momento lo necesito y lo echo mucho de menos. Las embarazadas estamos con esa necesidad de estirar y andar. Pero bueno, me ha dado por limpiar y bailar con mi sobrino".

Tengo que cuidarme de no contagiarme y no salir"

Malú tampoco oculta el miedo a contagiarse durante este periodo de gestación: "Tengo que cuidarme de no contagiarme y no salir. Parece ser que no daña aparentemente al bebé, pero todavía no hay demasiados estudios muy claros y no se sabe muy bien. Yo prefiero no contagiarme y es lo que me han recomendado. Evitarlo por si acaso".

Eso sí, hace una advertencia a sus 'followers', para evitar disgustos con la báscula durante este estado de confinamiento: "Hay que intentar comer bien, que luego la liamos parda porque las tardes son muy largas".