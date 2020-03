25 mar 2020

Hacía mucho que no oíamos hablar de ella. Tras coronarse como la princesa inca al ganar 'GH VIP', Miriam Saavedra tuvo un tiempo de gloria en nuestra televisión que parece haber pasado. Sin embargo, ayer reaparecía ante la audiencia de 'Sálvame'. Y lo hacía con un aspecto bastante cambiado en su rostro que llevaba a pensar que había aprovechado estas semanas alejada del foco para hacerse un retoque.

Pero no. La peruana aún no se ha hecho nada (aunque no lo descarta), sino que tiene un problema de mordida causado por el estrés y la ansiedad, que ha desembocado en que su cara se modifique fruto de ese bruxismo. Su cara es ahora más angulosa como consecuencia de todo lo que aprieta los dientes.

Miriam le revelaba a Jorge Javier Vázquez que está buscando una solución para que su mandíbula deje de crecer y de modificarle ese aspecto que es innegable ha provocado que estemos ante una nueva imagen, muy diferente de la Saavedra que llegó a España hace un par de años de la mano de su relación sentimental con Carlos Lozano.

Así mismo, reconocía que una de las soluciones era ponerse bótox. De ese modo, la mandíbula se relaja y se reduce esa mordida involuntaria que le está provocando problemas más allá de los que son evidentes. Seguramente, según confesaba, será a esta técnica a la que recurra para frenarlo.