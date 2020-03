26 mar 2020

En medio de aislamiento y la cuarentena, Mar Torres, novia de Froilán, decidió cometer la imprudencia de saltarse las normas por las que nos regimos desde que comenzara el estado de alarma e ir a visitar a una amiga a su casa. Tras la lluvia de críticas (con un insulto de su cuñada, Victoria Federica, refiriéndose a ella como "borderline") no le ha quedado más remedio que dar la cara y pedir disculpas.

"Estoy recibiendo insultos y no me está gustando nada", comenzaba la 'influencer', dirigiéndose a sus más de 36.000 'followers'. "Quiero aclarar que si alguien se sintió ofendido pido disculpas. Sé que fue una imprudencia por mi parte, pero quería recalcar que todo fue al principio de este caos", añade en ese mensaje con el que pretende sofocar el fuego originado en su cuenta de Instagram.

Y quita hierro al asunto el calificativo que escribió Victoria Federica, dejando caer que no iba dirigido a ella: "También quería decir que nadie me llamó 'borderline'. Se estaban saludando dos personas entre ellos y se dijeron 'borderline'. Quiero dejar claro que nadie me lo llamó". Esa es su versión...