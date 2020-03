27 mar 2020

Lydia Lozano no sale de un berenjenal y ya se ha metido en otro. Ha pasado mucho tiempo desde su polémica más grave por una información incierta (aquella relativa a la hija de Romina y Albano que, a día de hoy, le sigue haciendo tanto daño). Y solo un par de semanas desde que diera por buenos unos mensajes falsos, y muy tensos, entre Rocío Carrasco y Rocío Flores que llevaron, incluso, a que su marido interviniera en una de las llamadas telefónicas de 'Sálvame' a su mujer que resultó ser una auténtica encerrona.

Sin tiempo para recuperarse de ese último golpe, la periodista ha recibido otro. Tras el fallecimiento el pasado lunes de Lucía Bosé como consecuencia del coronavirus, Lydia ha sostenido en el programa de Telecinco que le unía una gran amistad con la actriz italiana. Sin embargo, cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia...

Al menos, así lo asegura Lucía Dominguín, hija de la fallecida, en un durísimo comunicado remitido a 'Sálvame' en que sostiene: "No sabe nada de mi entorno privado y, por consiguiente, no representa en absoluto la realidad sino más bien una fantasiosa imaginación que llega a rozar la obsesión. No hemos tenido ninguna íntima amistad con ella, jamás ha sido amiga de ninguno de nosotros".

Lucía es muy contundente en su mensaje: "El homenaje es un acto que puede llevarse a cabo con o sin ceremonia formal, pero que siempre implica hacer algún tipo de reconocimiento a esa persona por algún logro particular como demostración pública de admiración y espeto hacia una persona.

Y continúa, haciendo referencia a la situación actual y a cómo se está tratando el tema de la muerte de su madre en medio de la misma: "Vivimos todos tiempos convulsos, extremos y sin precedentes en la historia de nuestro planeta y, entiendo que tanto diarios, revistas como medios de comunicación quieran crear un archivo común dedicado a mi madre".

"Hago un llamamiento al sentido común, la solidaridad y el respeto. Primero, por la situación de todas las familias de este país, y segundo por el respeto del que tanto queréis alardear hacia Lucía Bosé, mi madre", pide Dominguín en esas líneas tras las que se intentaba defender Lozano. Lo hacía alegando que la propia Bosé había mostrado su afecto por ella, públicamente, en la última entrevista que concedió en 'Sábado Deluxe'.