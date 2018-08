24 ago 2018

La de los Bosé-Dominguín fue la última de las sagas familiares de Lazos de Sangre, la serie que ha emitido TVE y liderado las noches de los jueves en prime time. Esta estirpe es el fruto de la unión entre una figura del toreo, Luis Miguel Dominguín, y la bella Miss italiana Lucía Bosé . Esta desconocía cómo era el mundo del toro cuando llegó a España, en 1955, para rodar la película Muerte de un ciclista, de Juan Antonio Bardem. Así fue como conoció al diestro y, aunque en un principio pensó que era un don nadie, acabó entregada a sus encantos. El pecó del machismo de la época durante la relación, y ella sufrió mucho, ya que procedía de una Italia más abierta y enriquecida culturalmente en muchos aspectos.

Se casaron en Las Vegas, pero tuvieron que volver hacerlo en Madrid para que al torero le siguieran invitando a las cacerías, ya que en esa época no estaba bien visto el matrimonio civil. Tuvieron una vida social muy importante y él fue uno de los toreros favoritos de Franco y de sus ministros. Eran tiempos en los que había que ser y parecer el número uno, algo que Dominguín hacía como nadie en el ruedo. Fue la gran figura del momento y convirtió la tauromaquia en un gran show. Su duelo con su cuñado, el también torero Antonio Ordóñez, sirvió de inspiración a Ernest Hemingway para escribir El verano sangriento, donde narraba, con todo lujo de detalles, sus mano a mano en la arena. Allí era donde lidiaban el odio familiar que se tenían.

El domicilio familiar de Somosaguas (Madrid) era un fermento de artistas. También fue cuna del nacimiento de tres miembros de la saga: Miguel, Lucía y Paola, condenados al éxito. El primero en saborearlo fue Miguel, quien debutó en 1977 con tan solo 21 años en el programa Esta noche es fiesta (TVE), presentado por José María Íñigo. Allí interpretó uno de sus ya míticos temas: Linda. Sus padres asistieron nerviosos entre el público.

Las ausencias del patriarca en el hogar provocaron que sus hijos heredaran el carácter de su madre. Crecieron en el Liceo Francés y adquirieron una cultura rompedora. Cuando se separaron, el divorcio aún no existía en España y la decisión causó un gran impacto social. La infidelidad con su prima carnal Mariví Dominguín fue la gota que colmó el vaso. Fue visto como una traición familiar. Tanto que, a los hijos del diestro, les costó asimilarlo. Su fama de conquistador le acompañó hasta la muerte. Arrasaba dentro y fuera de los ruedos. Era un seductor nato.

Y, aunque no lo reconoció nunca, llegó a conquistar a Rita Hayworth o Ava Gardner. Con esta última saltaron las chispas. Él la enseñó a torear y pasaron una noche apasionada de leyenda en el hotel Wellington de Madrid. Unas infidelidades que la propia Lucía reconoció en público años después. "No soportaba ser la más cuernuda del país", dijo en una entrevista para explicar el calvario que vivió durante sus 12 años de matrimonio. También la relación familiar de los Bosé con Pablo Picasso se rompió por celos. En aquella ocasión, los de Jacqueline, la última mujer del pintor, obsesionada con que él estaba enamorado de Lucía Bosé.

El rey de la saga

Miguel se hizo popular desde el principio por sus particulares actuaciones. No era convencional y sufrió en muchas ocasiones el acoso de sus amigos. También la incomprensión de su familia. Su padre no le dejaba tomar clases de ballet. "Es mi vida, los chicos no lloran tienen que pelear...", fue su himno de guerra, el que le hizo superar en popularidad a sus padres con un sello personal en el mundo de la música que le convirtió en ídolo de adolescentes.

Su única relación sentimental conocida fue con Ana Obregón (63), con quien estuvo dos años. Ella reconoce que el cantante fue "su primer amor". Miguel jugó con su ambigüedad sexual para contestar a una sociedad rancia que no entendía que pudiera combinar rasgos femeninos y masculinos a la vez. Llegó a admitir que era "una mezcla de Adán y Eva".

Su hermana Paola se subió a las pasarelas y se convirtió en una cotizada modelo con un estilo propio. Musa de Francis Montesinos , revivió la historia de sus padres y su matrimonio con el actor José Coronado también se rompió. Algunos señalan a Isabel Pantoja, con quien protagonizó la película Yo soy esa, como la causante de la ruptura. El matrimonio, fruto del cual nació Nicolás Coronado, duró dos años.

En sus últimos años, Luis Miguel Dominguín tuvo que aceptar que era el padre de Miguel Bosé. Un choque de personalidades que acabaron por entenderse y reconocer, en público y en privado: ambos eran grandes artistas, pero cada uno en su mundo. También Lucía le perdonó en la distancia y siempre ha reconocido que fue el gran amor de su vida. El torero se despidió presentando a su nieta Bimba Bosé en el programa Estudio Abierto.

Algunos la bautizaron como el ‘nuevo Miguel Bosé’. Una carrera personal y profesional llena de vida que truncó el cáncer con 41 años en 2017. La marca Bosé se quedó huérfana, y la muerte de Bimba dejó tocada a la saga, aunque la continuación está asegurada. Tienen un halo tan especial todos que, hasta desde el más allá, siguen estando presentes.

