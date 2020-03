30 mar 2020

Mila Ximénez (su emotiva carta a los sanitarios) no lo está pasando bien en su confinamiento en solitario. Hace unos días explicaba las dificultades que estaba sufriendo para hacer la compra 'online', una tarea en la que era novata. Poco después, se derrumbaba ante Jorge Javier Vázquez, en una videollamada a 'Sálvame', al desvelar que le habían descubierto una enfermedad de origen vírico que le estaba haciendo atravesar un fuerte sufrimiento.

El presentador, que la conoce bien porque es uno de sus mejores amigos, se percataba de que algo no iba bien durante la conexión. "¿Qué te pasa? Estás muy seria", advertía. Ella, sin esconderse, y sin poder evitar derrumbarse, le era sincera: "Un día estábamos en plató y te dije que tenía como media barbilla dormida. No iba a más, pero llevo dos noches que me duele muchísimo y se me sube al ojo y a la cabeza. He llamado a mi dentista y parece ser que he incubado un herpes zóster".

Mila tranquilizaba a la audiencia, porque había explotado fruto de la tensión que todos vivimos estos días, pero no porque la dolencia revistiera una gran gravedad: "Es molesto, pero no es nada grave. El dolor es imposible". Jorge Javier animaba a Mila a que tuviera paciencia y le hacía una recomendación: "Llama a María Teresa Campos, que ella cuando se va de Telecinco a la otra cadena tuvo uno".

Mila lleva sin acudir a su puesto de trabajo desde que se decretó el estado de alerta, puesto que se encuentra dentro de los grupos con factores de riesgo por su edad. De manera periódica, recibe la llamada del programa para intervenir desde su casa en las tertulias que el programa de Telecinco sigue ofreciendo para entretener a la población, que sabe que aún nos queda aislamiento por delante.