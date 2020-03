31 mar 2020

Esta semana se cumplen quince días desde que en España se decretó el estado de alarma con el confinamiento de la mayoría de la población en sus hogares, medida que es fundamental para detener la pandemia. Durante estos días no paramos de ver con desesperación cómo la lista de afectados por el coronavirus y el número de muertes no para de incrementarse. Parece que no somos capaces de vislumbrar el final del túnel.

¿Cómo es posible que sigan aumentando los casos? El número de casos en nuestro país es muy posible que esté infraestimado. La cantidad de test disponibles se ha visto que era insuficiente. Como ya se apuntaba en medios de comunicación de otros países existía escasez, como por ejemplo en EEUU. El resultado de esta carencia ha hecho que personas con síntomas de infección hayan sido enviadas a su casa, en modo cuarentena, sin haber realizado la pertinente prueba, ya que solo se realizaba a pacientes que presentaban neumonía. Tampoco se ha realizado test a personas en íntimo contacto con afectados. Esto puede haber contribuido a aumentar los contagios.

Escasez de material

Tenemos la tasa más alta de infección por COVID-19 en personal sanitario del mundo. Las residencias de ancianos están en una situación desesperada. A esto se añade la escasez de material para aislamiento como mascarillas, batas, guantes, etc. El material del que disponen los sanitarios en China o en Corea no es ni comparable a la escasez de nuestro país, como se puede comprobar en cualquier vídeo. Siendo prácticos debemos fijarnos en países como Alemania o Corea del Sur, sobre todo este último, que están logrando contener la curva de casos y fallecimientos. En el país asiático y en el germano han realizado masivamente test rápidos a la población, hasta cinco veces más que en nuestro país.

De esta manera se ha conocido de manera más exacta el número de casos, se han aislado antes y sus contactos y entorno próximo ha realizado lo propio, entre otras medidas.

El gobierno de nuestro país ha reconocido públicamente la escasez de test diagnósticos y de material médico de aislamiento. Parece ser que están en camino, si no han llegado ya, 640.000 test rápidos. También lo están mascarillas, guantes, batas, etc. Y las fábricas de nuestro país se están reconvirtiendo para fabricar este tipo de material. A la vista de la evolución de la curva de nuevos casos, que aumenta de manera logarítmica, las medidas llegan tarde en comparación con otros países, pero más vale tarde que nunca.

Test de diagnóstico

Es de vital importancia que se realicen test de coronavirus al personal sanitario y de residencias de ancianos, ya que son los más expuestos. En los momentos en que vivimos, hay que preservar al máximo a este tipo de profesionales así como de dotarlos del equipamiento necesario para que no se contagien, infecten a su entorno familiar y profesional y puedan seguir trabajando. Según aumente la disponibilidad de estas pruebas se deberían realizar a otros colectivos expuestos como fuerzas de seguridad, ejército y otras personas con sospecha de poder estar infectadas. También es fundamental implementar las medidas de desinfección e higiene y mantener el confinamiento.

Duración del estado de alarma

No se sabe, pero en China se ha empezado a levantar, con restricciones, a los dos meses. Todavía están cerradas escuelas, cines y teatros y los viajes están restringidos y precisan autorización. Ahora tienen un nuevo problema, los casos que les llegan de fuera. A todo el que llega se le realiza el test y permanece 2 semanas en cuarentena. Paciencia, que aún queda mucho.