En esta cuarentena causada por el coronavirus, nuestras manos están sufriendo más que nunca. ¿La razón? Constantemente las estamos lavando, ya sea con jabón o gel desinfectante con alcohol, eso es lo que debemos hacer para evitar que el virus pueda seguir propagándose. Y la realidad es que podemos llegar a lavar nuestras manos docenas de veces al día.

Algo totalmente necesario pero que puede llegar a afectar a nuestra piel produciendo sequedad, piel irritada e incluso dermatitis. La razón de que esto ocurra, no es otra que la de la eliminación del manto lípido de la piel, que después de tantos lavados puede dañar la epidermis, provocar algún tipo de eczema, piel áspera o incluso pequeños cortes en la misma.

Pero en estos momentos es muy importante que sigamos con esos constantes lavados de manos que nos recomienda la OMS, así que lo mejor será que cuides la piel con un extra de hidratación, algo que Tamara Gorro está poniendo en práctica estos días.

La youtuber, que además tiene a su marido Ezequiel Garay en cuarentena tras dar positivo en coronavirus, está más que acostumbrada a la constante desinfección de superficies en la casa y por supuesto a ese tan necesario lavado de manos. Tanto es así que ella misma nos ha dado el truco que necesitábamos para aportar ese cóctel de hidratación a las manos, evitando que se sequen, agrieten o rompan durante este confinamiento.

"Son guantes reparadores porque de tanto lavarte las manos, no se si os pasa a vosotras, pero al final de estar desinfectando todo el rato con lejía o alcohol, aunque me ponga guantes se quedan secas y me las estoy hidratando", ha explicado Tamara Gorro en sus recientes stories de Instagram. Ella en concreto ha mostrado las que en esta cuarentena están siendo sus tres grandes aliadas: las mascarillas de manos de Iroha Nature Nourishing, Anti-Age y Repair.

Tres mascarillas de manos que ofrecen un tratamiento reparador nutritivo e intenso en solo 15 minutos gracias a las propiedades de sus componentes hidratantes y regeneradores.

Nosotras ya las hemos fichado en nuestra lista de productos imprescindibles durante el confinamiento. Pero además hemos fichado otras tres que también convertiremos en nuestras aliadas estas semanas.





Mascarilla enriquecida con extractos de plantas: Esta mascarilla para manos de Sephora con guantes impregnados en una solución líquida enriquecida con extractos de plantas, hidratan de forma intensa las manos, a la vez que suavizan la piel y las cutículas. La encontrarás en Sephora por 2 euros.

Con loción hidratante durante 48 horas: Si lo que quieres es un tratamiento de hidratación profunda y duradera, los expertos en cuidado de la piel de Neutrógena han creado la Máscara de Manos Cica Repair. Los guantes de tejido suave, impregnados de loción hidratante dejarán tus manos suaves, hidratadas y cuidadas durante 48 horas. La encontrarás en farmacias o disponible en Douglas por 4,95 euros.

Mascarilla casera: Pero si lo que prefieres es arreglarte con lo que tengas por casa, nada mejor que una buena mascarilla hecha con crema hidratante para manos o incluso con aceite de almendras o aceite de oliva. Para aplicar estos aceites, hazlo con suaves masajes para que penetre mejor en la piel durante unos 10 minutos, después solo tendrás que aclararlas para lucir unas manos perfectas.