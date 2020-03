31 mar 2020

Compartir en google plus

Entre los miles de españoles a los que la crisis mundial del coronavirus les ha pillado fuera de casa, encontramos a Rosana. La cantante canaria estaba en Bogotá, Colombia, grabando un programa de televisión cuando estalló el problema y se ha quedado allí atrapada, sin posibilidad de regresar e manera inmediata.

Porque las restricciones allí, son aún mayores que las que estamos viviendo en España. Lo ha contado ella misma en Informativos Telecinco donde, además. advertía que, por el momento, estas medidas estarán vigentes hasta el 14 de abril, cuando el gobierno indicará si sigue todo igual o hay modificaciones.

En Colombia no hay un alto índice de casos"

La artista se lo está tomando con la calma que siempre ha llevado por bandera: "Tranquilidad por encima de todo porque se presupone que en Colombia no hay un alto índice de casos. La gente no está preocupada y es sorprendente de que a pesar de que no hay tantos casos, la gente está haciendo caso. Lo están haciendo muy bien".

"Estamos en la mitad de una especie de pesadilla de mal gusto. Estoy segura de que este final de mundo se está formando un nuevo comienzo de un mundo distinto donde espero que todos empecemos a ser más humanos", terminaba Rosana esa intervención con la que, seguro, en su casa se quedaron más tranquilos.