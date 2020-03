17 mar 2020

Hace dos días, Lara Álvarez colgaba un mensaje en su cuenta de Instagram mandando esperanza ante la situación que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia del coronavirus. La presentadora asturiana, que se encuentra en Honduras junto a todo el equipo técnico y los concursantes de 'Supervivientes 2020', escribía unas emotivas palabras al lado de una imagen con el lema 'Esto también pasará' (las mismas que usaba Sara Carbonero en un texto con iguales intenciones).

"Estando lejos, me siento más cerca de vosotros que nunca. Os mando toda la fuerza del mundo. Sigamos las recomendaciones de los profesionales, actuemos de forma solidaria", comenzaba Lara, ya conocedora de parte de las medidas que el gobierno del país en el que se encuentra había tomado al establecer el estado de emergencia.

"Gracias a todos y cada uno de los que os quedáis en casa, asumiendo la importantísima responsabilidad individual que tenemos. Gracias a todos los que por vuestro trabajo (y con la misma conciencia y seriedad ante el asunto) seguís facilitando que en estos duros días, existan recursos y medios para vivir", empezaba sus agradecimientos a todos los que están haciendo caso a los consejos, posibilitando que se cumpla esa máxima de 'cuanto antes empecemos, antes acabaremos' (y, en este caso, con menos consecuencias).

"Y como no, GRACIAS a los servicios sanitarios por su enorme esfuerzo, entrega y dedicación en estos difíciles momentos. Ahora más que nunca, entendamos que la mejor medicina es nuestra solidaridad. Mucho ánimo a todos", terminaba Álvarez, uno de los rotros más queridos y reconocidos de la televisión española.

Sin posibilidad de volver

Jorge Javier Vázquez y Jordi González también han mandado mensajes estos días en directo, desde el plató. Y los familiares intervenían en un debate, el pasado domingo, donde se dividían entre los que optaban por decirles qué estaba pasando y los que lo veían innecesario.

La semana pasada, con las informaciones que iban llegando, se evidenciaba que la dinámica del programa iba a cambiar. Empezando porque esos mismo familiares no iban a poder realizar la visita de rigor a la isla. Había dudas sobre si el número de galas y el funcionamiento de las mismas sea el normal. Parece que, por el momento, eso no va a variar.

Pero sí hay una novedad: todos los que hacen posible 'Supervivientes 2020' desde Honduras, con Lara a la cabeza, no pueden salir del país. España ha cerrado las fronteras terrestres para que no puede entrar ningún ciudadano español, algo que a ello no les afecta. Pero sí lo hace las medidas adoptadas en las últimas horas por el presidente del gobierno del país caribeño, Juan Orlando Hernández.

Este ha cerrado también las fronteras, incluyendo el espacio aéreo. O lo que es lo mismo: la única que ha podido coger un avión de regreso es la primera expulsada del 'reality', Bea Retamal, que quedó fuera de competición hace dos semanas. Ni siquiera Alejandro Reyes, hijo de Pepe Navarro e Ivonne Reyes y expulsado el pasado jueves, ha tenido tiempo de escapar de un aislamiento a miles de kilómetros de sus seres queridos.