1 abr 2020

Han pasado casi 10 años y, para muchos, es inevitable que, cada vez que escuchemos decir "abril", nos salga de manera inmediata "cerral". Sucedió en el plató de 'Password', aquel programa en el que se jugaba con las palabras y las definiciones, presentado en Cuatro por Luján Argüelles y que, aquel día, tenía a Elena Furiase como invitada.

Ella era quien daba las pistas a una niña. La palabra a descubrir, mayo. Lo primer que a Elena se le vino a la cabeza para orientarla, nombrar el mes anterior. Pero su compañera de concurso no lo pilló y dio pie a uno de los momentos más cómicos de la televisión y a Furiase con un ataque de risa. Y por si alguno no recuerda aquel 'momentazo', he aquí el mítico vídeo.

Eso sí, a ella no le hace mucha gracia que se la siga asociando con este capítulo simpático. El año pasado, con su niño en brazos, lo dejó muy claro en un vídeo subido a sus 'stories' de Instagram y que una usuaria de Twitter ha rescatado este 1 de abril de confinamiento en el que ese "cerral" está más de actualidad que nunca.

recordemos cuando elena furiase subió esta historia hasta el coño del abril - cerral y lo que no sabía es que en 2020 iba a ser más real que nunca JAJAJAJA pic.twitter.com/sbdEFAcuq3 — alexia (@alexiarm92) March 31, 2020

Y es que, querida Elena, todos tenemos episodios en nuestro pasado con los que nos dan la matraca. Al menos, debes reconocer que, este, es divertido. Lo seguiremos rescatando cada 1 de abril como oda al sentido del humor. Sobre todo, al que lleva por bandera la familia Flores a la que ella pertenece.