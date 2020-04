3 abr 2020 sara corral

Compartir en google plus

Adara Molinero está pasando uno de los momentos más difíciles de su vida, y es que la joven acaba de romper con el que parecía su amor verdadero, Gianmarco Onestini. Adara, que se consagró como la ganadora de 'GH VIP 7', protagonizó junto al italiano una de las historias más románticas jamás vistas en la televisión. Algo que ahora hace dudar a todos.

Al parecer, Gianmarco ha roto su noviazgo con Adara a causa de unos mensajes que esta se enviaría con un antiguo compañero de GH, Rodri. Tras haber salido a la luz las conversaciones de ambos, ayer, la ganadora del 'reality' se enfrentó con la ex del joven, Bea Retamal. Y la cosa no acabó muy bien.

"Yo de Rodri no voy a hablar mal, por el cariño que nos hemos tenido en su día. Adara no se metió en mi relación pero cuando lo dejamos ella desbloqueó a Rodri de Whatsapp", comenzó diciendo Bea, a lo que Adara contestó: "Eso es mentira".

Tras una fuerte discursión, Adara abandonaba el plató entre lágrimas dedicándole a Bea fuertes palabras a las que esta contestó: "Me creo esa amistad pero por parte de Rodri, así que ahora sí que le voy a pegar la puñalada que ella se pensaba que le había pegado en 'Gran Hermano' y que me la iba a ahorrar pero no".

Bajo la sorpresa de todo el público, la joven sentenciaba la discursión diciendo: "Ella viene de casa con las frasecitas estudiadas y cuando pierde el control, ataca".