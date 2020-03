26 mar 2020 sara corral

Adara Molinero, ganadora de 'GH VIP 7', sigue dando mucho de lo que hablar aún habiendo dado por finalizado su concurso. Y es que más allá de vivir la vida lejos de los focos de televisión, la joven sigue yendo a los platós para defender a su madre, Elena, que está concursando 'Supervivientes 2020'.

Además, estos momentos en plató le traen algún que otro problema, y es que su expareja, Hugo Sierra, también concursa y al parecer, se ha enamorado.

Hugo Sierra e Ivana Icardi, han sido desde la primera semana de 'reality' la pareja del momento. En más de una ocasión, han dejado ver que lo que están construyendo en una relación sólida y así se lo contaba la italiana a su compañera, Yiya, anoche.

"Por norma general soy súper desconfiada de todo. Siempre tengo la cabeza presente y ahora estoy siendo más inconsciente de lo normal", comenzaba diciendo la concursante, a lo que añadía: "El habla de nosotros y yo también, voy a muerte. Voy a muerte a donde sea con él, la verdad".

Adara, expareja de Hugo, no ha dudado en contestar a estas palabras de la joven. "A mi casa no, cariño", escribía la ganadora de 'GH VIP 7' en un tuit contestando a las declaraciones de la italiana. "No he dejado fuera ninguna puerta abierta, no quería hacer daño a nadie. Lo que más me preocupa es lo que piense mi madre, pero sé que no me va a juzga", decía Ivana.