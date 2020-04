3 abr 2020 sara corral

La entrada de Rocío Flores a 'Supervivientes 2020' ha sido uno de los momentos más esperados en el mundo de la televisión. Pero si a eso le sumas la participación de la mujer de su abuelo, Ana María Aldón, da lugar a lo que está pasando ahora mismo en los platós, una bomba de relojería.

A pesar de haber mantenido siempre una muy buena relación, la convivencia entre ambas dentro de la isla está dejando mucho que desear, y está haciendo que los defensores que ambas tienen fuera, se tengas que posicionar.

La falta de apoyo por parte de Ana María Aldón, a la que fuera su nieta, Rocío Flores, ha hecho que todos pongas en entredicho a la familia. Desde fuera, Gloria Camila Ortega, hijastra de Ana María, y tía y Rocío Flores, ha apoyado y justificado siempre la actitud de la mujer de su padre. Pero ayer, las cosas cambiaron.

La enemiga principal de la Rocío dentro de la isla es Yiya, y para sorpresa de muchos, la mujer de su abuelo no se ha posicionado a su favor. "He venido a hacer mi concurso. Si me tengo que tomar una cerveza con Yiya lo haré", decía Ana María.

Gloria no podía creer lo que estaba viendo, y es que tras las duras acusaciones que Yiya hizo sobre Rocío, lo último que esperaba la joven es que la mujer de su padre no apoyará a su sobrina. "Al principió intenté entenderla pero no estoy nada de acuerdo con la actitud que ha cogido, entonces no te puedo decir nada... No puedo entender su actitud", decía Gloria.

¿Acabará esto bien? ¿O la familia volverá a romperse?.