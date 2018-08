8 ago 2018

El plató de 'MYHYV' vuelve a echar chispas por una pelea en plató. Los últimos en protagonizarla han sido Sofía Suescun y Kiko Jiménez, que fueron pareja en un pasado. Todo comenzó cuando el extronista defendió a una pretendienta que se mostraba demasiado cohibida, comparándola con la soltura de Suescun. "Nadie va a llegar a ser como yo", se chuleaba Sofía, a lo que Kiko respondía: "Es que sería un caos tener a setenta Sofías por España". Y cual partido de tenis, empezaron las descalificaciones: "Cállate, que ya te gustaría tener mi récord...", se chuleaba Suescun."A mí me basta con una Gloria", replicaba Kiko.

Al salir el nombre de Gloria, la ganadora de 'Supervivientes' tildó de "cazachollazos" a Kiko, equiparándolo con Alberto Isla, algo que no sentó bien al 'consejero del amor': "¿Entonces tú qué eres? Que si futbolista, que si Alejandro Albalá... Yo tres años de amor duradero y fiel. Ni un cuerno. Y tú tres meses y setenta cuernos". Todo muy moderno...", dejando entrever su ya tan criticado machismo.

"¿Dónde estarías si no estuvieras con el 'chollazo'? En tu pueblo, comiendo migas de pan...", provocaba Sofía. "Pero si cuando yo estaba aquí de tronista, me escribías por Facebook setenta veces. Con 18 añitos, desde Pamplona y muerta del asco, que no te conocía nadie...", recordaba Kiko.

Es entonces cuando desde sus 'stories' de Instagram, Gloria Camila estallaba contra Suescun: "¿Resentida? ¿Despechada? ¿Celosa? Hay que asimilarlo ya 'Sof'... Cuando Kiko tuvo que montarte en el bus, porque no te ibas ni con aguarrás", ha escrito la colaboradora de televisión". En cuanto al calificativo de 'chollazo', afirmaba: "Que a ti no te hayan querido de verdad, ni tú tampoco, ¡no significa que los demás no lo hagan! ¡Anda ya niñata!", escribía la hija de Ortega Cano.

"Cuando teniendo a uno, andas con 400 más, eso tiene un nombre y es mejor que chollazo". "Así que, ¡hala! Ve con tu madre a inventarte a historias para seguir en la fama. Que Kiko es conocido como extronista, pero tú por los tíos que llevas detrás. 'Taluego' Mari Carmen", concluyó la exconcursante de 'Supervivientes'.

