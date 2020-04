3 abr 2020

Lydia Lozano nació el 12 de diciembre de 1960 en Madrid, pero creció en la isla de La Palma (Canarias), de donde es su familia. Se licenció en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Dio sus primeros pasos profesionales en la radio: COPE, RNE...

Pero fue la televisión la que la lanzó a la fama con programas como 'Tómbola' (1997 y 2004); 'De buena mañana' y 'A plena luz' (Antena 3) y su fichaje en 2003 por Mediaset donde Lydia ha participado en programas como: 'Salsa Rosa', 'A tu lado' y 'La Noria'. Hasta llegar en 2009 a 'Sálvame'.

Además, en 2017 fue elegida por el público para presentar las Campanadas junto a otros cuatro compañeros de 'Sálvame'. Lydia Lozano siente pasión por su perro Bali, con el que ahora pasa mucho tiempo por estar confinada.

Hoy Corazón En primer lugar, ¿cómo se encuentra?

Lydia Lozano Estoy de baja desde hace unas semanas. Antes de la alarma empecé con mucha tos y moqueo, soy de grupo alérgico, por lo que no podía ir a la tele tosiendo y poniendo en peligro a mis compañeros después de que el médico me dijera que me quedara en casa. No me encuentro del todo bien, pero tampoco del todo mal.

H.C. Voy a seguir el protocolo. Quiero que nuestros lectores conozcan a Bali. ¿Por qué le puso el nombre de una isla?

L.L. Cuando falleció mi padre, yo me encontraba fatal y decidimos marcharnos de viaje para relajarme. Elegimos Bali y cuando él nació le pusimos el nombre de aquel lugar tan remoto, que tan buen rollo nos dio.

H.C. Detrás de un gran perro, siempre hay una gran historia. ¿Cuál es la de Bali?

L.L. Tiene diez años, es un bichón habanero. Yo no quería perro, pero las circunstancias personales que vivíamos en aquella época eran duras. Charlie, mi marido, tenía un estudio de arquitectura y su socio, y gran amigo, falleció. Yo pensaba que se hundía en la tristeza y, como siempre ha sido muy perruno, decidí regalarle a Bali, por su cumpleaños. En Navidad.

H.C. Entonces, ¿ha sido su primera experiencia perruna?

L.L. Sí. Y no quiero volver a vivir sin perro. Con la edad que tiene hay veces que pienso lo peor, pero rechazo esos pensamientos. Yo no tengo conversaciones perrunas como hace mucha gente, pero a ti te puedo contar muchas anécdotas suyas.

