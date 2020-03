14 mar 2020

Ya son varios los famosos que han anunciado que, tras someterse a la prueba del Covid-19, han dado positivo y están pasando el coronavirus. Otros, han revelado que padecen los síntomas, aunque no se han realizado la prueba. Lo contaba amargamente Laura Matamoros en su Instagram y Lydia Lozano explicaba que su ausencia estos días en su puesto de trabajo en 'Sálvame' era como consecuencia de esta enfermedad.

La colaboradora hablaba por videollamada con sus compañeros ayer por la tarde y relataba que estaba en aislamiento por recomendación médica, para evitar estar en contacto con ellos y poderles pegar un hipotético coronavirus. "Me preocupé mucho porque estaba con mi madre, que venía del hospital. Yo tenía mucosidad y muchísima tos. Al final decidí irme porque estaba con una persona mayor", eran sus palabras.

Es una faena no poder hacerme la prueba y saber si lo tengo o no"

A pesar de que no padecía fiebre, le recomendaron que la tos era muy repetitiva y que, atendiendo al nuevo protocolo, tenía que quedarse en casa aislada. Lydia aclaraba que lo más probable es que su dolencia este asociada a su alergia crónica, ya que, tras tomar los antihistamínicos mejoró.

También explicaba el motivo por el que no se le sometió a la prueba: "Yo pido que me hagan la prueba, a lo que me dicen que están totalmente colapsados, pero que por seguir el protocolo siga en casa. Me han dicho que el lunes seguirán con mi protocolo". Y terminaba: "Es una faena no poder hacerme la prueba y saber si tengo o no coronavirus. Para mí es un problema porque yo vivo con mi marido".