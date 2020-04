4 abr 2020

Las redes sociales pueden ser tremendamente útiles para organizar campañas con buenos fines, como hemos podido comprobar en los últimos días ante la crisis del coronavirus, pero las personas que las manejan, también pueden ser muy crueles. Cristina Pedroche lo ha vuelto a comprobar, y esta vez no se trata de una nada importante crítica a un vestido o si lleva más o menos ropa. No. Hay cosas que no se pueden tolerar.

La presentadora perdía el pasado jueves a su abuela y se despedía de ella, desgarrada, en Instagram. Escribía un texto muy emotivo en el que, incluso en un momento tan complicado, los cobardes que se esconden detrás del anonimato de un 'nick', aprovechaban para cargar contra ella.

No son pocos los rostros conocidos que han dado la cara por ella. Así, veíamos a María Patiño reprochar este comportamiento en 'Socilité' este sábado. O a Carme Chaparro, recogiendo alguno de esos comentarios intolerables, e un tuit en el que calificaba a los autores como "miserables".

Pero, ¿qué mierda de gente se alegra de la muerte de una anciana porque es la abuela de @CristiPedroche y no les gusta su 'supesta' ideología o la del medio en el que trabaja? Hay que ser miserable. Todo mi cariño, @CristiPedroche.

(Spoiler: mirad los iconos de los despreciables) pic.twitter.com/JQ767P4Nnt — Carme Chaparro (en casa) (@CarmeChaparro) April 2, 2020

Pero la defensa más profunda, y quizás la más inesperada, la hacía Violeta Mangriñán, que de ataques de 'haters' sabe lo suyo también, en unos vídeos colgados en sus 'stories' de Instagram. "Quiero decir una cosa. Yo soy una persona, y como persona que soy tengo virtudes y defectos. Una de las virtudes que tengo es que soy muy agradecida con la gente que se porta bien conmigo. Pero uno de los defectos es que no me puedo callar las injusticias. No me canso de decir que hay gente por aquí por redes sociales maravillosa, pero hay gente tan mala… Y hay gente tan enferma… Pero vamos a ver, ¿la gente es gilipollas?", comenzaba.

"A mí me pasa que debo ser una de las tías más odiadas de España. Entiendo que no se le puede gustar a todo el mundo, uno tiene que ser como es y entiendo que a alguien le puedo caer mal, que me puede tener asco o incluso odiarme. Pero no entiendo que si una persona te da asco, no te da asco o la odias… ¿Por qué le sigues y entras a comentar en su perfil?", proseguía mientras iba subiendo el nivel de su cabreo.

Que hasta en estos momentos haya gente que sea así… Estoy harta"

"No lo voy a entender en mi vida. Que hasta en estos momentos haya gente que sea así… Estoy harta. Hay días en los que digo: 'Tronco, hay cosas que no puedo entender.. ¿Cómo una persona es tan friki de hacerse cuentas falsas para insultar a las personas?", continuaba en ese alegato a favor de Cristina dejando claro que hay cosas que no entran en una mente humana razonable.

Y remataba: "Cada día flipo más con la gentuza asquerosa. A mí me llaman de todo… ¡Pero si es tan fácil como bloquearme y no verme! Y con esta chica que se le ha muerto la abuela… La peña está enferma".