11 mar 2020 mujerhoy

Después de confesar que Fabio, su actual pareja, le fue infiel, Violeta Mangriñán se encuentra en pleno centro de la polémica. Sin embargo, esta confesión no es el único motivo que le ha puesto como objetivo de las críticas. Y es que la ex concursante de Supervivientes no solo es conocida por su papel como colaboradora en diferentes programas de televisión, si no también por su actividad como influencer en Instagram. Sus looks suelen ser todo un éxito y vestidos como este camisero de Zara arrasan en muy poco tiempo. Sin embargo, su buen hacer se ha visto trucado después de que los usuarios hayan destapado varias ocasiones en las que Violeta habría robado a otras influencers algunas fotografías.

CASI VIOLETA CASI pic.twitter.com/pZvUTPWchN — Javichu Raoul Onestini (@javichu_r) March 9, 2020

A parecer y según demuestran algunos twitteros, Violeta habría cogido imágenes de instagramers internacionales en las que solo aparecen prendas o accesorios y que ella publica como si fueran suyas. Una fotografía de unas botas de estampado de vaca fue la que desencadenó esta polémica y que Violeta intentó camuflar añadiendo al pie de la publicación la palabra "inspiración".

POR FAVOR PUEDE PARAR?????? pic.twitter.com/8xzanGIvef — Javichu Raoul Onestini (@javichu_r) March 9, 2020

Sin embargo, esta no ha sido la única ocasión y varias son las fotografías que hay publicadas anteriormente que pertenecen a otras cuentas de influencers no españolas y en ninguna de ellas, Violeta ha acreditado la procedencia de ella y tampoco ha mencionado que se tratase de una inspiración.

Chillo que la otra tambien la ha pillado y esta hasta el coñ* de que le robe xddddd pic.twitter.com/cQggmavv4B — Javichu Raoul Onestini (@javichu_r) March 9, 2020

Además, la polémica ha llegado a las instagramers implicadas y ellas mismas han comentado las publicaciones de Violeta reclamando un contenido que no es suyo. "Esta foto es mía, ¿podrías mencionarme?", escribía una de ellas. "Deja de robar mi contenido", le acusó directamente otra. Pero a pesar de todo el revuelo, la que fue concursante de 'Supervivientes' se ha defendido alegando que "eso no es robar" y, de momento, no ha borrado ninguna de las fotografías.