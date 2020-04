4 abr 2020

La última famosa en contar su experiencia como contagiada con el coronavirus ha sido Pink. La cantante ha querido detallar, a través de su cuenta de Instagram, cómo se dio cuenta de que podría tener Covid-19, la manera en la que ella y su familia se han aislado y la donación que han decidido realizar, uniéndose también a la lista de las 'celebrities' más generosas que han querido realizar una aportación monetaria en esta lucha en la que todo el mundo rema en la misma dirección.

"Hace dos semanas, mi hijo de tres años, Jameson, y yo mostramos síntomas de COVID-19", comienza la artista al lado de una imagen en la que ella aparece junto al pequeño, y continuando: "Afortunadamente, nuestro médico de atención primaria tuvo acceso a las pruebas, y yo di positivo".

"Mi familia ya se estaba refugiando en casa y continuamos haciéndolo durante las últimas dos semanas, siguiendo las instrucciones de nuestro médico. Hace solo unos días nos volvieron a examinar y, afortunadamente, hemos dado negativo", explicaba Pink.

Es una parodia absoluta y un fracaso de nuestro gobierno no hacer que las pruebas sean más accesibles"

"Es una parodia absoluta y un fracaso de nuestro gobierno no hacer que las pruebas sean más accesibles. Esta enfermedad es grave y real. Las personas necesitan saber que la enfermedad afecta a jóvenes y adultos mayores, sanos y no saludables, ricos y pobres, y debemos hacer pruebas gratuitas y más accesibles para proteger a nuestros hijos, nuestras familias, nuestros amigos y nuestras comunidades", aprovecha para hacer una crítica a los que mandan, alegando que parece que no se le está dando la importancia que merece.

Y explica que han decidido echar una mano con una aportación economica: "En un esfuerzo por apoyar a los profesionales de la salud que luchan en la primera línea todos los días, he donado 500.000 dólares (algo más de medio millón de euros) al Fondo de Emergencia del Hospital de la Universidad de Temple en Filadelfia en honor a mi madre, Judy Moore, que trabajó allí durante 18 años en el departamento de Cardiomiopatía y Corazón. Centro de trasplantes. Además, he donado otros 500.000 dólares (otro medio millón largo más) al Fondo de Crisis de Emergencia COVID-19 del Ayuntamiento de la Ciudad de Los Ángeles".

"GRACIAS a todos nuestros profesionales de la salud y a todos los del mundo que están trabajando tan duro para proteger a nuestros seres queridos. ¡Sois nuestros héroes! Las próximas dos semanas son cruciales: quédese en casa. Por favor. Permaneced en el hogar", termina Pink con estas palabras de concienciación social.