6 abr 2020

Fue el último en reconocer que estábamos ante un problema de un calado suficiente como para tomar medidas extraordinarias y extremas. Boris Johnson, que le restó importancia a la pandemia del coronavirus, terminaba dando positivo en la enfermedad hace diez días. Y la reina de su país, ante el creciente número de contagios y fallecidos en el Reino Unido, emitía un mensaje histórico (que puedes leer íntegro aquí) anoche dirigido a la nación.

Ahora, lejos de remitir, el primer ministro británico sigue teniendo unos síntomas que han preocupado a los médicos, hasta el extremo de que ha tenido que ser hospitalizado para someterse a una serie de pruebas adicionales. La fiebre y la tos no cesan y, como medida de precaución, se le hará un estudio más en profundidad en un hospital de Londres.

A este extremo se suma que su pareja, Carrie Symonds, embarazada, también ha sido contagiada, por lo que tuvo que abandonar Downing Street para evitar males mayores. Así que la pareja está viviendo separada sus respectivos aislamientos. Mientras la población inglesa ya piensa en qué pasaría si Boris, que tiene a varios miembros de su Gobierno con Covid-19, llegase a no encontrarse en situación de dirigir el país por motivos médicos.

Por el momento, no hay más informaciones al respecto. Y en la cuenta de Twitter de Boris, donde anunció su positivo, no hay detalles adicionales. Eso sí: en su descripción de la biografía se puede leer esa recomendación de que la gente debe quedarse en casa para salva vidas. Todo lo contrario que sostenía hace un par de semanas, cuando aún no había sido tocado en primera persona por la enfermedad...