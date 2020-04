9 abr 2020

La menor de los hijos de Kiko Matamoros, Anita, ha tenido que acudir a que le realice una operación de urgencia en la boca tras sufrir un percance durante la cuarentena con una pieza de su dentadura que necesitaba haber sido intervenida justo cuando estalló la crisis sanitaria y, evidentemente, se priorizaron otro tipo de servicios médicos.

De hecho, ella misma resta importancia, en un vídeo compartido en su cuenta de Instagram a esa operación de urgencia a la que ha tenido que someterse: "Esto es una tontería con todo lo que está pasando, pero os lo cuento porque lo raro sería no hacerlo, os lo cuento todo y no quiero tener secretos. Hay que reírse de este tipo de cosas y nunca tomarlas como un drama".

Así estaba Anita Matamoros hace un par de días, tras darse el golpe en casa que le ha obligado a pasar por el quirófano. pinit

"Ayer me tuvieron que operar de urgencia porque desde hace muchos años llevo un diente falso. No es un implante y en muchos sitios se me notaba mogollón. Me tenían que poner un implante pero antes me tenían que rellenar con hueso. Me cancelaron la cita con todo esto del coronavirus, me di un golpe en casa y así estaba ayer antes de operarme", relata después de tres días sin dar señales de vida en su siempre concurrida red social.

"Abrieron, me colocaron el hueso de la muela del juicio y me volvieron a cerrar. Llevo como 15 puntos. Sigo teniendo el diente falso, pero ya en unos meses me podrán poner el implante", explica Anita, que no tiene reparos en mostrar su imagen sin ese diente. Porque ya deja claro con sus palabras que, si algo estamos aprendiendo durante este encierro, es a desdramatizar.