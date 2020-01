7 ene 2020 sara corral

Estas Navidades han sido un tanto diferentes para Anita Matamoros y su madre, Makoke, y es que ambas pasaron la víspera de Reyes en el hospital. Anita, que compartió con sus seguidores este momento, hizo enloquecer a todos hasta que decidió contar que es lo que realmente le había pasado.

"Oh great", escribía la joven en la primera fotografía que compartía desde el hospital. Y es que, aunque ya había contado que estaba algo baja de ánimos, Anita se encontraba cada vez peor y más débil. "Pues aquí llevamos toda la mañana, que está mi niña malita, qué le vamos a hacer", decía su madre que fue quien la acompañó al hospital.

Tras varias horas de espera, una vez llegó a casa, la 'influencer' decidió contestar a todos los mensajes que sus seguidores le habían dejado, y acabó con el misterio. "Tengo gripe y una infección, tengo las dos cosas a la vez. Estoy bastante fastidiada. Días de cama, de que me mimen y de que me cuiden. Espero no contagiárselo a nadie", decía metida en la cama.

Aún llevando días algo mala, la joven disfrutó junto a su madre y su hermano del fin de año. La hija de Kiko Matamoros ya está en Milán, lugar actual de residencia, donde la joven cursa su carrera universitaria.

Ánimo Ana, seguro que en breves estás recuperada.