11 abr 2020

El coronavirus ha cambiado por completo la vida y los planes de Anabel Pantoja. La colaboradora de 'Sálvame' se vio obligada a cancelar su boda e incluso ha llegado a necesitar asistencia médica al tener algunos síntomas del virus. Así, la recomendaron un aislamiento estricto que hemos podido seguir gracias a que es de lo más activa en su Instagram, donde cuenta con casi un millón de seguidores.

¿Su última hazaña? Un vídeo en directo entrenando que se ha hecho viral, por ser de lo más divertido y que le ha costado los rumores de embarazo. La sobrina de Isabel Pantoja aparecía haciendo una serie de ejercicios con unas mallas y un top que dejaban más al descubierto su figura.

Automáticamente las preguntas sobre si estaba esperando un hijo no se han hecho esperar y ella ha contestado de lo más contundente: "Tengo una barriga como una embarazada de cinco meses, pero no. No estoy embarazada, es pura grasa. La mayonesa, el cholocate... He engordado", aclaraba.

Pero lejos de perder los ánimos, Anabel ha compartido una foto desnuda, en topless de lo más sexy, donde sus seguidores la han bañado en halagos y han mostrado su completo apoyo.

"Anabel me gustan tus directos porque eres tan natural que de verdad me distraes muchísimo. Te veo a medio día y por la tarde. Y la verdad es que se me olvida lo que está pasando, por lo menos ese rato me desconecto", escribía emocionada una seguidora.