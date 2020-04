8 abr 2020

Dicen que, en momentos de crisis, es cuando sale lo mejor de las personas. Por ello, esta pandemia con la que nos ha tocado lidiar ha sacado a relucir el lado más generoso de la gente. La sociedad se está volcando en prestar ayuda en todo lo que puede y son muchos los personajes populares que están echando una mano, apoyando y liderando distintas iniciativas.

El caso más conocido por haber demostrado su vertiente solidaria en más de una ocasión, es el de Amancio Ortega, el fundador de Zara, que no ha tardado en prestar su red comercial para traer a España el máximo material sanitario posible, además de confeccionar mascarillas, guantes y trajes de protección para nuestros sanitarios.

Pero hay más ejemplos dentro del mundo de la moda. Lorenzo Caprile ha hecho un llamamiento, a través de las redes sociales, para conseguir materiales con los que confeccionar mascarillas. O Vicky Martin Berrocal y Juan Avellaneda, que han decidido poner su granito de arena, solicitando tejidos impermeables y gomas con el fin de que sus patronistas y costureras puedan confeccionar batas quirúrgicas y ayudar así a nuestros sanitarios.

Hablando de costureras, las de Pronovias, decidieron, motu proprio, fabricar mascarillas para proteger al personal sanitario frente a este COVID-19. Y la que no es modista, pero no ha dudado en crear su propio taller de costura en casa, es Paz Padilla que, junto a su hermana y su cuñada, ambas enfermeras, se encuentra confeccionando mascarillas con unas cintas, en las que pone: "Rendirse no es una opción".

Pedro Almodóvar hace unos días compartiendo la campaña que han lanzado los actores Marc Clotet y Natalia Sánchez. pinit

Los actores Marc Clotet y Natalia Sánchez lanzaron hace unos días la campaña #YoMeCorono, con el fin de recaudar fondos para tratar de hallar una vacuna contra este virus. La investigación está liderada por el Dr. Bonaventura Clotet, padre del actor y conocido por presidir la Fundación de lucha contra el sida. La participación ciudadana está siendo enorme y cuenta con el apoyo de un gran número de rostros populares de todos los ámbitos, que ya se 'han coronado' como: Joan Manuel Serrat, Pedro Almodóvar, Edurne, Raphael, Pep Guardiola, o Carles Puyol…

Y otros que han hecho lo contrario: 'descoronarse', atendiendo a la campaña de crowfunding que ha puesto en marcha otra pareja, la formada por Sara Sálamo e Isco Alarcón, bajo el lema: «Descorónate. ¿Nos ayudas a ayudar? Tú también puedes salvar vidas». Su objetivo: recaudar fondos, en este caso, para comprar material sanitario y donarlo a distintos hospitales.

La grandes firmas ponen su granito de arena

Las grandes marcas del motor tampoco se han quedado atrás en esta carrera solidaria y tanto Ford, como Jaguar Land Rover España, han puesto a disposición de Cruz Roja Española varios vehículos, en el caso de Ford para transporte de personal sanitario, traslado de pacientes leves a los nuevos hospitales habilitados o reparto de alimentos a personas mayores aisladas y en el de Jaguar: reforzamiento de asistencia a personas vulnerables en zonas de difícil acceso.

David Bisbal es uno de los reconocidos cantantes que ha participado en la versión solidaria de 'Resistiré' liderada por Cadena 100. pinit

Para terminar, dediquemos unas líneas al mundo de la música, señalando una campaña que, en pocos días, se ha hecho viral, la iniciativa liderada por Cadena100: #CadaGestoCuenta, en la que han participado 30 artistas y 20 músicos, interpretando el que ya se ha convertido en el himno de esta pandemia: 'Resistiré'.

Cada visualización de este vídeo, en el que aparecen nombres como: Blas Cantó, Carlos Baute, David Bisbal, David Summers, Diana Navarro, India Martínez, José Mercé, Manuel Carrasco, Melendi, Pastora Soler, Rosana, Rozalén o Vanesa Martín, entre otros, cuenta para recaudar fondos para Cáritas. Ejemplos, como muchos otros, que demuestran que, en momentos difíciles, podemos dar lo mejor de nosotros mismos y conseguir que la solidaridad sea más contagiosa que el propio virus. #RESISTIREMOS