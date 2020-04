12 abr 2020

No son buenos tiempos para Rocío Flores en 'Supervivientes 2020'. La concursante no ha cumplido el objetivo, de momento, de llamar la atención de su madre Rocío Carrasco para provocar un acercamiento después de siete años sin tener relación, y tampoco tiene buenas relaciones dentro de la isla, en concreto con Yiya, que la ha atacado por su físico llegando incluso al insulto.

Ahora para colmo, su gran apoyo ha sido evacuado temporalmente del concurso.

Tal y como comunicaba Jorge Javier Vázquez en 'Sábado Deluxe', Albert Barranco ha tenido que abandonar de forma inmediata la playa de Cabeza de León por motivos de salud. Al parecer no se trata de nada grave y está todo controlado, pero el equipo médico ha visto necesario mantenerle en observación y vigilar su evolución.

El propio presentador es quien ha asegurado que Rocío se ha quedado totalmente destrozada sin su amigo. Y no solo eso, si no que además "se encuentra entre Elena y Avilés que cada vez discuten más por Adara, y su amigo no está", ha explicado Jorge Javier sobre la actual situación de la hija de Antonio David Flores.

Por el momento no se conocen más detalles sobre el estado de salud de Albert y habrá que esperar al debate con Jordi González para saber cuál será su futuro como concursante. 'Supervivientes 2020' está siendo una de las ediciones más duras y ya ha golpeado la salud de otros concursantes, como la de Ana María Aldón, que también tuvo que ser atendida por los médicos recientemente.