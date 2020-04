10 abr 2020

"Hasta aquí llegó mi concurso, me da mucha pena porque era mi sueño". Jaime Ferre no ocultaba su decepción tras convertirse en el quinto expulsado de 'Supervivientes 2020'. La audiencia, que en este tipo de concursos es absolutamente soberana, así lo decidió en una noche en la que acabaron como nominados Yiya, Elena, Hugo Sierra, Jorge Pérez y Fani Carbajo.

Hugo fue quien se libró en ese cara a cara y, aunque no olvidó dar un abrazo de consuelo a su compañero, tampoco pudo contener la alegría. Nada más soltarse de Ferre, gritaba un "gracias España" que retumbó en todo Honduras. El ex de Adara Molinero, que está protagonizando una historia de amor que no muchos se creen con Ivana Icardi, tendrá que luchar mucho a lo largo de esta semana en la que vuelve a estar la cuerda floja.

Pero volviendo al protagonista de la expulsión, este aseguraba que "lo he hecho lo mejor posible, he sido yo sin filtros, no sé dónde he fallado, con mis locuras". Jorge Javier Vázquez no ocultaba su pena por verle marchar, y él, que ha visto tantas ediciones íntegras del 'reality', opinaba que era un concursante para haber llegado más lejos.

Ahora valoro mucho más a mi familia"

"Al final, he estado tantas semanas nominado que la gente se ha cansado. Creo que no me merecía tantas nominaciones, pero aquí al final se hacen grupos", era la explicación que encontraba este onubense al que, al menos, la experiencia le ha dado para que el gran público, ese que no conocía ni su nombre, le descubra.

Y no solo eso, porque también ha encontrado en la isla el enriquecimiento personal: "He aprendido mucho en esta experiencia. Me he abierto mucho personalmente, me he conocido más como persona y me he sorprendido a mí mismo. Ahora valoro mucho más a mi familia, les he dicho que les quiero, que nunca lo hago".