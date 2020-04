16 abr 2020 sara corral

Adara Molinero se ha convertido en este último año en una de las caras más conocidas y seguidas dentro del mundo de la televisión. Desde que la joven entrara a la casa de 'GH VIP 7', su vida cambió por completo, sobre todo tras protagonizar un romance de película con Gianmarco Onestini. Ahora que su vida ha vuelto a cambiar radicalmente, la joven está pasando un mal momento, sobre todo con los duros comentarios de sus 'haters'.

Cuando Adara entró en 'GH VIP 7', se enamoró de Gianmarco Onestini dejando a Hugo Sierra, el que fuera su pareja, completamente desolado. Meses después, cuando todos creíamos que la relación con el italiano iba viento en popa, los jóvenes nos sorprendieron a todos con su ruptura.

Tras las últimas declaraciones sobre varios colaboradores de televisión que asegura que Adara habría planeado una estrategia con su última pareja para vender una gran exclusiva, la joven ha querido evadirse del mundo y centrarse en ella misma, y lo demostraba con esta fotografía bajo la que escribía: "so-la". Sin embargo, han sido muchos los que no han dudado en atacarla.

Los seguidores y fans de Adara, no han dudado en criticar duramente a la joven, y bajo la publicación podíamos leer comentarios como: "No me extraña que estés sola, insoportable", "Mejor sola porque haces daño por donde pasas" o "Piérdete del mapa una temporada". Ante los duros comentarios, algunos de los fans más fieles de la joven han salido en su defensa, sin embargo, ella no ha dicho nada al respecto.