13 abr 2020

Hemos perdido la cuenta del número del capítulo en el que nos encontramos del culebrón entre Adara Molinero y Gianmarco Onestini. Una historia marcada por la pasión, los celos y el desamor que fracasó en el intento de esa 'segunda temporada' una vez rompieron a su vuelta de 'GH VIP 7'. Parece que la máquina de reproches (siempre bidireccionales), tiene aún material para seguir fabricando y entreteniendo al público durante la cuarentena.

Tras una semana en la que escuchamos a ambos decir lo que tenían pendiente el uno sobre el otro, este domingo el italiano aún tenía algo más que decir. Era a través de una conexión con 'Viva la vida' donde, con Emma García como oyente, se explayaba echando otro poquito de leña a un fuego que tanto él como su ex avivan de manera conveniente para seguir estando en primera línea.

Comenzaba con unas palabras que no eran más que una réplica de lo manifestado en la entrevista con 'Lecturas': "Adara hablaba siempre sobre cosas muy superficiales. Se enfadaba mucho y por todo". E incidía en lo poco cariñosa que siempre fue con él en la intimidad: "Desde que empezamos a salir ha querido que quitara cosas de mis redes sociales. De cara a la galería es muy cariñosa, pero luego no es así. Siempre le preguntaba sobre qué le pasaba porque con una cámara delante era muy diferente. Había muchas contradicciones y mentiras. Muchas cosas que no me cuadraban".

Gianmarco aprovechaba la videollamada para desenmascarar a la que ha sido su novia, como ella ha hecho en sus intervenciones de los últimos días en relación a esa conversación con el ex de Bea Retamal que habría prendido la mecha para que todo saltara por los aires: "Dijo que lo habíamos arreglado y no es verdad. No hubo reconciliación. Cada uno durmió en una planta diferente. Primero me dijo que no había estado con Hugo y sí lo estaba, le perdoné y luego ha hablado con Rodrigo, no me parece bien. Las faltas de respeto no me gustan".

Si bien es cierto que reconoce que ha tenido momentos con ella, tampoco obvia que ha sido un romance muy complicado. "Le he dado confianza plena, pero hay muchas cosas que no entiendo. ¿Por qué dijo que quería tener otro hijo con Hugo y luego que estaba enamorada de mí? Cuando estás enamorado aceptas cosas que no te gustan, pero me concentré en lo positivo y no en lo negativo. Te enteras de todo y dices, 'hasta aquí'. Siempre la he querido, pero los ojos los abres y ya sabes lo que está pasando de verdad. Es que me había contado muchas mentiras. Su versión no es cierta", reflexionaba delante de Emma.

"Nuestro reencuentro fue en 'El tiempo de descuento'. Antes estuvimos sin hablarnos todo el tiempo. Hubo muchos rumores sobre ella y Hugo y solo me escribía con el Maestro. No entendí por que él no me dijo nada sobre que estaban intentando volver a estar juntos. La realidad fue que me enteré al final del 'reality' y me sentí engañado porque Adara juagaba a dos bandas", continuaba un despechado Onestini.

Era entonces cuando soltaba la bomba que más va a dolerle a ella: "Siempre he sido su segundo plato. Creo que lo único que le interesa es ella misma. Creo que siempre le ha interesado quedar bien. Cuando se enfrenta a críticas se enfada o se pone mal, me sorprende que siempre le importa lo que piensan los demás. Además, nunca le obligué a quitar las fotos de sus redes, eso es mentira".