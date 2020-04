16 abr 2020

Son tiempos complicados y, como pasa en estas situaciones, los ánimos están entre caldeados y confusos. Lo advertía Jorge Javier Vázquez ayer por la tarde en 'Sálvame': "Me preocupa mucho todo esto cuando termine porque los ánimos están muy crispados. Entiendo que hay frente que esté frustrada, enfadada…".

Con estas palabras, el presentador tan solo estaba dando pie a que su compañera (y amiga) María Patiño contara un desagradable episodio vivido días atrás en un supermercado con una señora a la que no le ha parecido adecuado que desde el programa se afrontara el ofrecer información sobre el coronavirus.

Se me abalanzó y me tiró el carrito de la compra"

"'Sálvame' es un programa de entretenimiento y ahora me parece que no hay que contar malas noticias a alguien que no puede hacer nada", era la justificación de Jorge Javier antes de dar paso a la colaboradora, que relataba: "Una señora que estaba muy enfadada con el programa, con Jorge y conmigo, se me abalanzó y me tiró el carrito de la compra".

Patiño, que reconocía que este es un hecho aislado y que también hay mucha gente de la que recibe felicitaciones, aprovechaba para lanzar un mensaje de tranquilidad, para que nos comportemos de manera civilizada, a pesar de lo cuesta arriba que se nos pueda estar haciendo: "No se puede ejercer esa violencia en la calle porque así no vamos a ningún lado".