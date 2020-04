17 abr 2020

Un nuevo deportista de élite como es Fonsi Nieto se une a la campaña ideada por Rafa Nadal y Pau Gasol #nuestramejorvictoria con la canción 'We are the Universe' con el fin de recaudar fondos para las victimas y luchadores del COVID-19.

Corazón Usted acaba de perder a su abuela de 102 años y apenas unos días después a su padre de 74. ¿Cómo lo está afrontando y cómo ha surgido esta canción en plena pandemia?

Fonsi Nieto La idea comenzó nada más decretarse la alerta sanitaria y con la ilusión de poder ayudar a la gente que lo estaba pasando mal, y resulta que a los pocos días era yo quien estaba fatal, primero con la muerte de mi abuela y después con la de mi padre. Tuve que retrasar este proyecto hasta encontrar las fuerzas necesarias para poder anunciarlo. Siempre he dicho que la música ha sido mi mejor terapia y lo reafirmo, porque el hecho de hacer este tema también me ha servido para superar lo que he vivido.

C. Dentro de la tristeza la muerte de su abuela era algo previsible, aunque solo fuera por su edad, pero el golpe de perder a su padre no entraba dentro de ningún escenario posible.

F. N. Los dos han sido víctimas colaterales del coronavirus. Mi abuela llevaba diez días encerrada en casa y eso la apagó. Estoy seguro de que si hubiera seguido con su vida no se habría ido. Lo de mi padre también ha sido a consecuencia de todo lo que estaba ocurriendo, ya que no solo tuvo que enterrar a su suegra, que para él fue como una madre, sino que esa semana vio cómo varios amigos morían por el COVID-19 y al final la tristeza afecta a la salud. Además en las circunstancias actuales, donde a todos nos asusta ir a unas urgencias y más siendo mi madre factor de riesgo, todo se complica. Tal vez en otro momento hubiera tenido otro desenlace.

C. A eso hay que añadir la pena de no poder dar el último adiós a los seres queridos acompañados por la familia y amigos. ¿Ha sido su caso?

F. N. No me importa habernos ahorrado el tanatorio y el entierro con mucha gente porque es durísimo. Ya lo viví con mi tío Ángel y se sufre más. Quiero ver algo positivo en todo y te aseguro que esta semana que he estado sentado junto a mi madre y hermana hablando de nuestros recuerdos ha sido muy bonita. Prefiero esta despedida más íntima y sé que lo recordaré mejor. De mi padre quiero acordarme de su risa o disfrutando de su vida y su nieto. A los dos pudimos enterrarles en el cementerio de Boadilla del Monte, donde está nuestra familia.

C. Le veo tal vez demasiado entero para haber pasado por esta situación.

F. N. Eso es porque pasé dos días horribles, muy mal, y al tercero decidí que tenía que levantarme y quedarme con lo bueno. Los deportistas estamos acostumbrados a tener que remontar y seguir hacia adelante y eso me ha servido en la vida.

C. Me dicen que podrían estar esperando Marta y usted ya un bebé y que sin duda sería la mejor noticia para este 2020 tan horrible.

F. N. De momento no. Ojalá que tras lo que hemos pasado podamos dar esa alegría, pero ahora estamos en un momento muy triste y no con esa buena nueva.

C. ¿Quién está siendo su mejor apoyo?

F. N. Sin duda la familia y los amigos, que me llaman a diario. Incluso los mensajes que me llegan a las redes sociales, donde noto que hay quien me quiere.

C. ¿Ha llorado mucho?

F. N. Los dos primeros días. Fue un palo enorme enterrar a mi padre después de hacerlo con mi abuela. Soy muy temperamental y todo lo vivo más rápido.

C. ¿Y cómo saldrá adelante en lo profesional?

F. N. Mis profesiones suponen mucha concentración de gente y tardaré en recuperarlas. Espero que ahora nos demos cuenta de lo que realmente importa en la vida y que seamos más humanos. Nos llenamos de complicaciones y olvidamos lo esencial.

C. Alba Carrillo ha recordado a su padre, el abuelo del hijo que tienen en común.

F. N. Ser padres separados es muy difícil y más si tienes criterios diferentes, pero en los momentos importantes, Alba y yo remamos en la misma dirección. Se ha portado muy bien, y es que el abuelo era muy especial y cariñoso, y eso siempre lo recordaré.