18 abr 2020

María Teresa Campos está agradecida por la familia que tiene. Siempre ha mostrado el orgullo que siente por sus hijas, Carmen y Terelu, y ahora también por sus nietas.

Alejandra Rubio ha decidido seguir los pasos en televisión de su madre y de su abuela. Ante lo que la presentadora se ha pronunciado en una entrevista en 'Lecturas'. "Me encanta, es una niña maravillosa", ha afirmado, sobre la colaboración de su nieta en 'Viva la vida' (Telecinco), y ha añadido: "Todavía tiene mucho de niña aunque tenga 20 años. Es muy emprendedora".

Sobre el parecido de Alejandra con Terelu, la presentadora ha confesado: "No sé qué decirte. Alejandra se ha puesto el pelo tan negro y Terelu era rubia… En lo que sí es igual que su madre es que ella también es súper delgada. Mi hija era muy delgada, me daban la lata las amigas, y cuando la llevaba al médico me decía: 'Esta niña es así, está sanísima'. Alejandra es lo mismo, solo que ella es más alta".

Pero no es de la única nieta de la que se siente orgullosa, también de Carmen, hija de Carmen Borrego, de la que dijo: "Carmen Almoguera, que es la hija de Carmen Borrego. "Ya tengo una abogada maravillosa que es mi Carmencita. Es muy curioso porque yo siempre dije que si no hubiera sido lo que era, me hubiera gustado ser abogada".