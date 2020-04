7 abr 2020

En este momento en el que están las susceptibilidades y los ánimos a flor de piel, María Teresa Campos, ha estallado. Desde hace días, su nieta Alejandra Rubio es uno de los personajes en el punto de mira de los debates de 'Sálvame', y la veterana presentadora, que lo está pasando mal por la crisis sanitaria y los problemas de salud que arrastra, se ha cansado.

Ayer, llamada a Jorge Javier Vázquez para pedir que se diera tregua a la hija de Terelu Campos. Sin embargo, lo que ella pensaba que era una conversación privada con el presentador del programa de Telecinco, estaba siendo emitida en directo. Y la bronca fue épica. De las que provocan que el telespectador suba el volumen de la televisión para no perder detalle de lo que se esté contando.

Estoy con el miedo en el cuerpo, por eso dejadnos tranquilos"

Eran unas palabras de Miguel Frigenti las que provocaban la explosión de María Teresa. "Bastante tenemos con lo que estamos pasando para que encima se ensañen con nosotros. Y encima me llaman a mí para escuchar a alguien criticándonos...", era la primera embestida, sin previo aviso, que recibía Jorge Javier.

"Yo no tengo ganas de nada, estoy con el miedo en el cuerpo, por eso dejadnos tranquilos, respetad por lo menos...", proseguía, haciendo alusión a la angustia que le provoca el coronavirus y la posibilidad de contagiarse. Y le dejaba las cosas claras a Frigenti: "Yo sé cómo es mi nieta y lo que hace mi nieta. No me llaméis y dejadme en paz". Porque era la dirección del programa quien estaba tratando de que entrase en directo. Sin ser su intención, acabó por hacerlo...