19 abr 2020

En días de confinamiento todos hemos tenido algún momento de decaimiento, como fue el caso de María Patiño, que en una conversación con Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame' no pudo evitar comenzar a llorar y reconocer que se superada por la situación.

"No tengo miedo ni a salir a la calle ni al contagio, tengo una sensación de inseguridad, de no saber quién me cuenta la verdad y de poca fe", confesaba entre lágrimas.

Poco después, María Patiño se mostraba bastante más animada gracias a varios mensajes de sus seres queridos, entre los que se encontraban uno que le ha hecho especial ilusión y que ha querido compartir: el de Sara Carbonero.

En el mensaje, que María ha valorado mucho y que le ha llevado a reflexionar sobre el momento que estamos viviendo, la periodista le ha escrito que "hay que aprender a abrazar la incertidumbre que tanto nos angustia".

"¿Quién mejor que Sara que sabe lo que es la incertidumbre?", ha afirmado la presentadora sobre este "consejo que me voy a tatuar".