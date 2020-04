19 abr 2020

La semana ha sido larga para Kiko Jiménez, que ha tenido varios enfrentamientos públicos con su exnovia, Gloria Camila Ortega. Lejos de calmar la tensión que hay entre ambos, el colaborador de 'Mujeres y hombres y viceversa' ha añadido más leña al fuego después de acudir a 'Sábado Deluxe'.

Allí se sometió al polígrafo de Conchita, donde dejó al descubierto los problemas sexuales que existían en su relación con la hija de José Ortega Cano. Dejó a todos con la boca abierta, incluso a Jorge Javier Vázquez, al hablar con total sinceridad de sus gustos sexuales.

Tal y como ha relatado, Gloria Camila tenía mucha confianza con su suegra, con la que hablaba también de sexo: "Lo del dedo, por ejemplo, fue una recomendación de mi madre", ha confesado Kiko. A pesar de intentar avanzar: "Algo fallaba ahí, no me relajaba. Con Sofía en cambió sí que puedo, y me llega a tocar la avellana, y me lo paso fenomenal".

También ha afirmado que compraron juguetes sexuales pero "todo se quedó intacto, no los llegamos a usar. Era como un parchís con esposas, plumas, cartas, accesorios... Se podía hacer con más personas".