18 abr 2020

Hace tiempo que comenzó una guerra pública entre Gloria Camila, Kiko Jiménez y la actual pareja de este, Sofía Suescun. De hecho, las acusaciones van en aumento con el paso de los días. El último mensaje lo mandaba la hija de Ortega Cano en su última intervención en 'Supervivientes'.

La joven tachó a su ex de "desagradecido, mentiroso y aprovechado". La respuesta por parte de él no ha tardado en llegar, que muy contundente ha preguntado: "¿De qué carro habla? ¿Al que están todos subidos?". Y ha añadido: "Yo también trabajo, me dedico a colaborar, a comentar 'realities'...".

Parece que no termina de entender qué le ocurre a su expareja para dedicarle ese tipo de acusaciones: "No tiene argumentos, dice cuatro palabras y encima se traba, hay que ser más natural y espontánea". Algo que Sofía Suescun parece tener muy claro al afirmar que "está despechada".

Parece que queda pendiente una respuesta por parte de Gloria Camila... ¿llegará en la próxima gala de 'Supervivientes'?