22 abr 2020

Compartir en google plus

Las semanas pesan y van haciendo mella en las cabezas de los concursantes de 'Supervivientes', que se muestran cada vez más vulnerables en medio de esta aventura que, según se le escapó a Antonio David Flores el pasado domingo, finalizará dentro de cinco semanas. La última en ponerlo de manifiesto ha sido Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero.

Toco comenzaba tras descubrirse un bulto en una pierna. En un muslo concretamente. Y de desahogaba con su compañero Jorge Pérez, que estaba a su lado: "Esto no es una picadura, está hinchado, ¿me ves muy delgada?". Ahí empezaba todo: parece ser que siempre ha tenido un pequeño problema con la idea de aparentar estar demasiado delgada. Y contaba este complejo al guardia civil.

Reproducir Elena Rodríguez consolada por Jorge Pérez en 'Supervivientes 2020'. Pincha sobre la foto para ver todos los concursantes de esta edición del 'reality'.

Él intentaba hacerle ver que todos han perdido muchos kilos y volumen después de estos casi dos meses de competición, pero ella, entre lágrimas, hacía una confesión: "Estoy muy acomplejada con mi físico, porque se que he perdido mucho peso y estoy horrorosa".

Un tema en el que, por la noche, cuando les ponían las imágenes desde plató, ahondaba el presentador Jorge Javier Vázquez, en busca de una respuesta a qué era lo que realmente le pasaba por haber adelgazado, algo lógico en la dinámica de este espacio de aventura. "Me acompleja, estoy muy delgada. De pequeña me ponía dos y cuatro pantalones unos encima de otros para no parecer tan delgada", dejaba al descubierto ese miedo que arrastra desde su infancia.