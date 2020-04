22 abr 2020

Uno de los primeros rostros televisivos en advertir que había tenido unos síntomas que podrían ser de coronavirus (aunque al final resultó ser una gripe al uso, aunque más fuerte) fue Lydia Lozano. La colaboradora cumplió con las medidas de aislamiento escrupulosamente durante más de un mes, y la semana pasada se incorporó a su puesto de trabajo.

Sin embargo, la cantidad de tiempo que ha estado fuera, le ha jugado una mala pasada y parece no encontrar su sitio o el hilo de los temas. Ayer, en una de sus intervenciones por videollamada, Mila Ximénez quiso mandarle unas palabras de ánimo. Porque ella ya vivió una situación parecida.

Fue Rafa Mora el que verbalizó que Lydia no estaba atravesando su mejor momento. Fue entonces cuando Mila hizo una defensa férrea de su compañera: "Nadie estamos en nuestro mejor momento, cuando me incorporé yo al programa después de 'GH VIP 7' mis directores me reunieron porque estaba desubicada. Lydia Lozano lleva confinada mucho tiempo y es muy difícil. Cuando estás dos o tres semanas fuera de ahí te cuesta muchísimo volver".

Lozano, no podía contener las lágrimas mientras la escuchaba desde el plató: "Cuando volví de la casa le decía a Lydia: 'Cómo me cuesta ubicarme, no sé de qué están hablando'. Ánimo Lydia porque tú eres una grande en el programa y verte a ti es un lujo. Verte cómo te ríes. He descubierto en ti una compañera excelente".

"Claro que te va a costar y cuando yo vuelva voy a estar muy perdida también, porque esto no está siendo fácil ni para ti ni para mí. Tú porque tienes dos personas en casa que te da miedo trabajar y lo estás haciendo, yo porque estoy muy sola y me está costando muchísimo, pero tú eres una grande", añadía Ximénez, que ha contado en directo algunos de los episodios más duros de su soledad durante el confinamiento.

Lozano, que está hablando mucho con Mila durante la cuarentena, conseguía tranquilizarse y acertaba a dar una pincelada de qué le pasa: "Ocurren cosas en la familia. Es una etapa muy dura. Hablaba con Mila y le intentaba decir: 'No sabes cómo es la vuelta'. Te crees que por venir aquí ya está, al venir me siento una privilegiada, pero es muy duro. En este momento que te digan que no estás en tu mejor momento no es agradable".