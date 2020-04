23 abr 2020

Como cada 23 de abril, hoy se celebra el Día Internacional del Libro. Y si bien no es posible acudir a los puntos de venta para adquirirlos (se puede hacer 'online', aunque sabemos que no es lo mismo), lo que no ha desaparecido son las menciones en las redes sociales de nuestros famosos, que promocionan sus obras, recomiendan lo que están leyendo en este momento o, simplemente comparten una imagen que les gusta y que invita a devorar libros, algo muy sano a nivel mental en estos tiempos de confinamiento.

Sara Carbonero es de las que ha recurrido a la ilustración. Es más, no sabe quién es su autor y recurre a su nutrida comunidad de 'followers' para ver si alguien sabe quién está detrás de la autoría de un dibujo perfecto para rendir homenaje a los grandes protagonistas de la jornada: los libros.

Alba Carrillo ha tirado del carrete de su móvil para enseñarnos una imagen, al aire libre, disfrutando de una buena lectura sobre el mar. Y haciendo una bonita comparación entre la red sobre la que aparece tumbada y el sostén que supone par la libertad la lectura.

El matrimonio formado por Risto Mejide y Laura Escanes es e los que no fallan a esta cita. Ambos con obras en el mercado, han recurrido a la nostalgia de no poder estar en una caseta, en plena feria del libro, firmando ejemplares y departiendo con sus lectores sobre las páginas escritas y las que quedan por escribir.

Leticia Dolera y Carme Chaparro también sienten la ausencia de sus lectores en este día de Sant Jordi que hará historia por ser el del confinamiento por el Covid-19.

Añoranza por poder transitar por los pasillos de una librería es lo que se respira en la imagen compartida por Maribel Verdú. Este año va a ser imposible inmortalizar un momento como el que ha querido colgar en de las fotos de esa galería en su cuenta de Instagram.

Y entre quienes han aprovechado la oportunidad para dar a conocer su obra a quien no estuviera al tanto, Patry Montero (con esa actitud zen ante la vida que le otorga la práctica del yoga que nos recomienda en su libro), Vanesa Romero o Fran Perea.

Manu Tenorio aprovecha para recordar a alguien que se nos fue hace muy poco: Luis Eduardo Aute. Un ejemplar, el que muestra entre sus manos, que cuenta con el plus de estar autografiado por el cantautor y, en este caso, poeta.