24 abr 2020

El papel de Gloria Camila Ortega como defensora de Ana María Aldón en 'Supervivientes 2020' se ha puesto en entredicho en numerosas ocasiones desde que comenzara el programa. Hace unos días, la revista 'Lecturas' aseguraba que esto había sido motivo de una bronca telefónica entre a hija de José Ortega Cano y la de la diseñadora, Gema.

La debilidad de Gloria por su sobrina Rocío Flores (su evidente pérdida de peso en el concurso) está provocando que su papel como defensora de la mujer de su padre se esté desdibujando. Y eso es lo que ha provocado malestar en el entorno de Aldón y numerosas críticas hacia una Gloria que, además, no está cumpliendo esta función por amor al arte...

O lo que es lo mismo, se está embolsando una cantidad de cuatro cifras por cada semana en la que Ana María permanece en la isla y ella acude al plató como teórica defensora. Es la misma revista citada la que da la cifra exacta que estaría ganando: 7.000 euros cada siete días. Multipliquemos y nos salen 28.000 euros al mes. Ahí es nada.

Es esto lo que ha enfadado más a Gema, que no ve que la defensa sea real, pero sí asiste a cómo Gloria no renuncia a su salario, a pesar de no estar a la altura de lo que esperaban mucho de ella, que sabemos que tiene carácter.