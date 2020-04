28 abr 2020 sara corral

Hace un par de meses, una joven llamada Andrea revolucionó a toda una audiencia tras su famoso paso por el programa 'La isla de las tentaciones'. Meses más tarde, cuando pensábamos que el foco ya no le alumbraba, la joven ha vuelto a sorprender a todos al tener que dar explicaciones sobre un posible 'affaire' con Antonio Tejado. ¿Pero cómo es esto posible estando en plena cuarentena?, pues parece que Instagram tiene las respuestas.

La joven, que ha cumplido años recientemente, publicaba una fotografía en Instagram con la que dejaba ver como había sido este día tan especial en plena cuarentena. Fue entonces cuando las alarmas saltaron, porque Antonio Tejado le dejaba un mensaje muy sospechoso. "En nada estamos en la playita, amore", decía él, a lo que ella contestó: "Ojalá pronto".

Tras estas palabras, los rumores sobre posible 'affaire' han subido como la espuma, y la joven ha hablado en su canal de Mtmad para aclararlo todo. "Tengo que decir que no salgo de una para meterme en otra, que además no es verdad. Ahora mismo yo no estoy para tener una relación", comenzaba diciendo, añadiendo: "Estamos en confinamiento, es una persona que no está en mi misma ciudad y simplemente somos amigos".

Según ha asegurado la joven en su canal, este fin de semana tenía preparada una escapada a Sevilla con sus amigas donde también se pasaría a disfrutar de la Feria de Abril, lugar habitual de Tejado.

¿Será cierto que tenían planeado verse este fin de semana? Aún con todas estas preguntas en el aire, la joven ha zanjado el tema diciendo: "Soy sociable, es una persona simpática pero ya está. No tengo ninguna relación ni con él ni con nadie".