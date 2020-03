23 mar 2020

Hasta principios de este año, cuando Mediaset emitía 'La isla de las tentaciones', era una auténtica desconocida. Andrea fue una de las concursantes del espacio que supuso toda una revolución en la tele de lo que llevamos de 2020 y, una vez finalizado ese concurso (que costó la relación a más de una pareja), abrió su propio canal de Mtmad.

Ha sido en esa plataforma donde ha querido revelar todos y cada uno de los retoques estéticos y de los pasos por el quirófano para modificar su imagen. "Estoy súper a favor de los retoques estéticos siempre y cuando no se convierta en una obsesión. Si tienes un complejo tenemos la suerte de poder cambiarlo y no tener que vivir con eso que no te gusta para siempre", explica en el vídeo.

Andrea comienza hablando del pelo: "Me costaba mucho que me creciera y yo soy una obsesionada del pelo largo y liso y me ha costado muchísimo tenerlo así, como un año y pico sin cortármelo". Y continuaba hablando de las pestañas y el maquillaje: "Soy muy vaga y como ahora tengo muchas sesiones de fotos, eventos y demás pues no me gusta maquillarme en mi día a día y con las pestañas no me hace falta echarme rímel".

Me puse hialurónico en los labios para darle hidratación y volumen"

Aclarado esto, llegaba el momento de entrar en materia en los retoques en sí: "Me puse hialurónico en los labios para darle hidratación y volumen. También me puse bótox como para prevención porque con 25 años ya estamos en una edad que hay que prevenir. Tenía la arruguita del entrecejo muy marcada y me pusieron bótox por la frente y se me ha corregido muchísimo".

"Me he operado del pecho. Me operé hace tres años, tenía 22 años cuando me operé. Llevo 325 en cada pecho y me ha quedado una 90b, una talla normal. La prótesis que llevo es la anatómica, las que son más naturales. Yo partía de que no tenía nada de pecho. Mi recuperación fue muy bien, soy súpermiedosa, pero a los tres días me levantaba sola, no podía mover mucho los brazos. Hay que hacer mucho reposo. Estoy súpercontenta porque es algo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer", terminaba de hacer el repaso, aclarando que, en los pómulos, no se ha hecho nada (todavía).