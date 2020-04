28 abr 2020

Anoche se vivió una llamada a tres en 'El Hormiguero'. Uno de ellos, obviamente, era Pablo Motos, el presentador que ya se ha acostumbrado a hacer las entrevistas así. Y si al otro lado tiene a los hermanos León, Paco y María, todo se hace mucho más sencillo. Así quedó demostrado en esa conversación en la que el sentido del humor fue el ingrediente principal.

Sobre todo, porque la complicidad entre los hijos de Carmina es máxima, y ella no tuvo inconveniente en pedirle a Paco que contase esa anécdota vivida en el rodaje de 'La casa de las flores' marcada por su coquetería en medio de una situación tan crítica como un terremoto. "Casi muere por presumido", decía María antes de que este diera los detalles.

María y Paco León durante la videollamada en 'El Hormiguero'. pinit

Paco escuchó la alarma de advertencia de terremoto y, al principio, pensó que se tratado de una prueba, hasta que se dio cuenta de que "se tambaleaba todo". El actor recuerda: "Me caía, no podía, así que fui a gatas a ponerme unos vaqueros, pero no me cabía y pensé: 'Mejor un vaquero no, un chándal'". Un detalle que pone de manifiesto lo que le preocupa su imagen.